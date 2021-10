Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Dagersheim: Fahrradfahrer prallt mit PKW zusammen und wird verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 07:20 Uhr kam es an der Einmündung der Goethestraße zur Albert-Schweizer-Straße in Dagersheim zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Ein 26-jähriger Radfahrer fuhr mutmaßlich ungebremst über den Radweg an der Goethestraße hinweg in den Einmündungsbereich. Hierbei stieß er gegen den Ford eines 42-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Am Fahrrad kam es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Am Ford beläuft sich der Sachschaden auf knapp 3.000 Euro. Der Radfahrer musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

