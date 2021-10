Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in einen Weinhandel und in ein Vereinsheim in der Stadtmitte Bönnigheims eingebrochen. Die noch unbekannten Täter machten sich jeweils mit roher Gewalt an den Türen zu schaffen, um diese aufzuhebeln. An beiden Türen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 400 Euro. Die Täter durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abgeklärt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell