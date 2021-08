Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch und versuchter Einbruch in die Hälften eines Doppelhauses

Recke (ots)

Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (04.08.21), 15.00 Uhr, und Dienstag (10.08.21), 13.30 Uhr, am Kreuzkrug gewaltsam Zugang zu einer Doppelhaushälfte verschafft. Die Bewohner waren im Urlaub. An der zweiten Hälfte des Doppelhauses fand ein Einbruchsversuch statt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es einen Tatzusammenhang gibt. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ist aber noch nicht klar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die unbekannten Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge das Wohnzimmerfenster auf der Rückseite der ersten Doppelhaushälfte auf und gelangten so ins Innere. Die Polizei stellte entsprechende Spuren fest. Auch an der Haustür befanden sich Hebelspuren. Im Haus durchsuchten die Täter die Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. An der Tür sowie am Fenster entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe eines viertstelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. An der zweiten Hälfte des Doppelhauses am Kreuzkrug gab es einen versuchten Einbruch. Der geschädigte Bewohner stellte an der Hauseingangstür mehrere Einbruchsspuren fest, nachdem seinen Nachbarn der Einbruch in ihre Doppelhaushälfte aufgefallen war. Zugang zur zweiten Doppelhaushälfte erlangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Auch in diesem Fall gibt es keine Täterhinweise. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell