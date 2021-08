Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Timmermanufer: Scheibenwischer von mehreren Autos beschädigt

Rheine (ots)

An mehreren Autos, die an der Straße Timmermanufer parkten, sind am Samstagabend (07.09.21) in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.10 Uhr die Scheibenwischer durch unbekannte Täter beschädigt worden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich unter anderem um einen weißen Renault Megane, einen weißen Skoda Oktavia, einen weißen VW Touran, einen weißen VW Polo sowie einen grauen Mini One. Die Autos parkten beim Ruderverein nahe der Ems. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

