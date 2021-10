Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rauchentwicklung auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 23:15 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Illingen zwischen einer Tankstelle und der Enzbrücke in Vaihingen/Enz zu einem Defekt bei einem Sattelzugauflieger. Die Bremsen des Aufliegers überhitzten vermutlich, wodurch Rauch entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz fuhr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an. Es kam zu keinen Löscharbeiten, da die Rauchentwicklung beim Eintreffen bereits abgeklungen war.

