Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oelsberg- Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Oelsberg (ots)

In der Nacht vom 27.03.2021 auf den 28.03.2021 wurde in der Hauptstraße in Oelsberg ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hierbei wurden neben Zigarettenpackungen auch Bargeld entwendet. Personen, die Hinweise zu der vorliegenden Straftat und auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen telefonisch unter der 06771 93270 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell