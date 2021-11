Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter geklaut

Plettenberg (ots)

In der Königberger Straße entwendeten ein oder mehrere Täter am 11.11.2021, gegen 21:00 Uhr, einen grauen E-Scooter der Marke Ninebot KickScooter. Der Roller war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Unbekannte nahmen diesen einfach mit. Der Eigentümer stellte den Diebstahl schon kurze Zeit später fest und informierte die Polizei. Am Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 205-RWS angebracht. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Sachdienliche Hinweise daher bitte an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0. (becks)

