POL-PDWIL: Auffahrunfall mit Verletzter Person

Prüm / Fleringen (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 28. Oktober 2021 ------------------------------------------------------------

Am Donnerstagmorgen, 28.10.2021 kam es in Fleringen im Bereich Baselt auf der B410 zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Auf der B410 in Fahrtrichtung Prüm lief der Verkehr nur stockend. Dies hat der aus Richtung Gerolstein kommende Fahrer des PKWs zu spät realisiert und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf.

Im Einsatz waren 2 Rettungswagen des DRK mit einem Notarztwagen, zwei Streifenwagen der Polizei, sowie die freiwillige Feuerwehr Büdesheim und Wallersheim.

Die Straße musste bis zum Entfernen der nicht mehr fahrbereiten PKW einseitig gesperrt werden.

