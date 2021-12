Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand zweier Altpapiercontainer - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.12.2021 - Escheburg

In den frühen Morgenstunden des 27.Dezember 2021 brannten in der Straße Am Soll in Escheburg zwei Altpapiercontainer.

Unmittelbar zuvor, gegen 04.20 Uhr, wurden zwei Personen dort beobachtet, die etwas in die Container warfen und in Richtung Golfplatz flüchteten. Eine nähere Beschreibung der Flüchtigen, bis auf dunkel gekleidet und von sportlicher Statur, war nicht möglich.

Es ist hier ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei Geesthacht ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

