Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 11.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Pizzeria ++ Wohnmobil aufgebrochen ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Leer - Diebstahl aus Pizzeria

Leer - Am Freitagmorgen, im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Ubbo-Emmius-Straße ein. Der Unbekannte wirkte gewaltsam auf eine Nebentür ein, um so in das Innere gelangen zu können. Dort entwendete er eine dreistellige Bargeldsumme. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Wohnmobil aufgebrochen

Bunde - Im Zeitraum zwischen dem 05.12. und dem 09.12.2021 brach ein unbekannter Täter gewaltsam ein Seitenfenster eines Wohnmobils auf, das in der Straße Alte Pferdekoppel abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Täter mehrere Wertgegenstände, darunter Schmuck und Elektronikgeräte. Die Höhe des Diebesguts wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Am Freitagmorgen um 06:00 Uhr hatte sich ein 56-jähriger Mann aus Nortmoor mit einem PKW im Mittelweg festgefahren. Die Polizei erhielt hierüber Kenntnis. Als sie die Fahrtauglichkeit des Mannes vor Ort überprüften, lieferte ein Alcotest ein Ergebnis von 2,61 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich neben der Trunkenheitsfahrt zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Holtland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Holtland - Am Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr kam ein 43-jähriger Mann aus Westoverledingen in der Leeraner Straße mit einem PKW von der Fahrbahn ab. Der Mann war in Richtung Leer unterwegs. Der PKW kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrsschild, ehe dieser schwer beschädigt zum Stillstand kam. Ursächlich für den Vorfall dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der 43-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Fahrzeugführers sicher. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des PKW.

