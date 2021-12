POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, d. 08.12.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Exhibitionistische Handlung

Leer - Am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr, kam es im Osseweg beim dortigen Ledasperrwerk zu einer exhibitionistischen Handlung eines Mannes gegenüber einer Spaziergängerin. Während die Frau an dem Mann, der neben einem PKW stand, vorbeiging, wandte er sich ihr zu und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Diebstahl aus Jugendzentrum

Rhauderfehn - Im Zeitraum zwischen vergangenem Sonntag, 01:00 Uhr, und Montag, 17:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten des Jugend- und Kulturzentrums in der Kirchstraße ein. Der Unbekannte wirkte gewaltsam auf eine Seitentür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Er flüchtete unter Mitnahme von Bargeld, Elektronikgeräten sowie Werkzeug. Die Höhe des Diebesgutes liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Scheibe eingeschlagen

Leer - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe des Kiosks im Bahnhof ein. Der Unbekannte hatte es womöglich auf Wertgegenstände im Inneren des Verkaufsraums abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete er ohne Diebesgut vom Tatort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW, der in einer Parkbucht in der Jahnstraße abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am Mittagmorgen gegen 05:55 Uhr kam es in der Großen Roßbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 36-jähriger Moormerländer mit einem VW Polo die genannte Straße in Richtung Bahnhofsring, als er unvermittelt mit dem PKW auf den Gegenfahrstreifen geriet. Hier kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, den ein 22-Jähriger aus Moormerland führte. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Männer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte sie jeweils in ein örtliches Krankenhaus. Aufgrund der deformierten Fahrertür beim VW konnte sich der Fahrer zunächst nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, sodass die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert wurde. Wegen erheblicher Beschädigungen sind die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie wurden jeweils durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

