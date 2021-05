Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus

Mainz (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr gestern Nachmittag die Peter-Altmeier-Allee in Fahrrichtung der Rheinallee den rechten Fahrstreifen, auf der Spur daneben fuhr ein Linienbus in die gleiche Richtung. Um rechts abzubiegen, musste der 19-Jährige die Spur des Linienbusses kreuzen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Im Linienbus waren insgesamt 15 Fahrgäste. Es entstand ein größerer Sachschaden am PKW und auch der Linienbus wurde beschädigt.

