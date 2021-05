Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 40-Jährige stößt mit Anhänger an PKW und flüchtet

Mainz (ots)

Dienstag, 11.05.2021 - 14:40 Uhr

Am Dienstagmittag ist eine 40-Jährige auf einem Parkplatz in der Hechtsheimer Straße mit dem Anhänger ihres PKWs an ein parkendes Auto gestoßen. Als die Autofahrerin mit ihrem Wagen rangierte, stieß sie mit der hinteren Seite ihres Anhängers gegen die rechte Fahrzeugseite eines parkenden Autos und beschädigte zwei Türen. Der Unfall ist durch die Kameraüberwachung des Parkplatzes aufgezeichnet. Die Adresse der Beschuldigten konnte über ihr Kennzeichen ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell