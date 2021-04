Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210412.1 Kiel: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen

Kiel (ots)

Bei mehreren stationären und mobilen Verkehrskontrollen stellten Beamte des 2. und 4. Polizeireviers am vergangenen Donnerstag und Freitag diverse durch Radfahrer begangene Verstöße fest.

Am Donnerstag, den 08.04.2021, im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr kontrollierten Beamte des 4. Polizeireviers im Rahmen von mobilen Verkehrskontrollen diverse Radfahrer, bei denen sie insgesamt 28 Verstöße feststellten. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren mit ihrem Fahrrad über eine Lichtzeichenanlage, deren rotes Licht bereits länger als eine Sekunde andauerte. Vier weitere nutzten ein Mobiltelefon während ihrer Fahrt mit dem Fahrrad. Sieben Personen fuhren unerlaubt mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg, während weitere zwölf Radfahrer auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs waren. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde wegen der Beeinträchtigung des Gehörs während der Fahrt eingeleitet, zwei Radfahrer missachteten Zeichen und Weisungen von Polizeivollzugsbeamten.

Einen Tag später, am 09.04.2021, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, führten Beamte des 2. Polizeireviers an mehreren Orten in der Kieler Innenstadt stationäre Kontrollen durch. Hier wurden insgesamt neun Radfahrer festgestellt, die das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachteten. Ein Radfahrer nutzte sein Smartphone während der Fahrt. In der Holstenstraße wurden sechs Radfahrer verbotswidrig fahrender Weise angetroffen, während in der Andreas-Gayk-Straße vier Personen auf dem Gehweg mit ihrem Fahrrad fuhren.

Alle angehaltenen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verwarn- bzw. Bußgeld. Die Kieler Dienststellen werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Radfahrerbeteiligung durchführen.

