Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 07.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

Bezüglich des Diebstahl aus Handtasche in Rhauderfehn melden wir nach, dass die Tat in einem Verbrauchermarkt an der Rhauderwieke zu der in der vorhergehenden Meldung genannten Uhrzeit stattfand. Wir bitten darum, diesen Fehler zu entschuldigen.

