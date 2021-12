Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit verletzter Person++

Bunde - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 05.12.2021 kam es um 10:45 Uhr auf der Steinhausstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Fahrzeugführerin. Eine 29-jährige Rheiderländerin befuhr die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Bunde und kam aus derzeit nicht geklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach überfuhr die Fahrzeugführerin zuerst einen Leitpfosten und kollidierte dann mit einem Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der ebenfalls im Fahrzeug befindliche Hund der Verunfallten wurde von Angehörigen in Obhut genommen. Der mitgeführte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

