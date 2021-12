Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl durch angeblichen Spendensammler++Täteraufgriff nach Restauranteinbruch++Schockanrufe++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 02.12.2021 kam es gegen 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Kleine Roßberstraße", bei welchem ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Kombi einen geparkten Pkw Ford streifte, den linken Außenspiegel beschädigte und sich in Richtung Bremer Straße entfernte. Zeugen, die sich zum Vorfallzeitpunkt in dem Bereich aufgehalten und möglicherweise Beobachtungen zu dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl durch angeblichen Spendensammler Am 02.12.2021 wurde gegen 19:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße ein älteres Ehepaar bestohlen, als dieses auf eine Spendenanfrage eines derzeit unbekannten Mannes reagierte. Der Täter habe auf eine Liste in seiner Hand aufmerksam gemacht, auf der sich eine angebliche Spendenliste für hilflose Kinder befunden habe. Nachdem die Geschädigten aus ihrem Portemonnaie einen fünf Euro Schein herausgaben, entfernte sich die unbekannte Person zügig und das Ehepaar stellte fest, dass insgesamt ein dreistelliger Betrag aus dem Portemonnaie entwendet worden war. Der Täter konnte in der Dunkelheit nicht näher beschrieben werden, soll aber mit einer schwarzen Schirmmütze und einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem habe der Mann einen schwarzen Mund-Nasenschutz getragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei solchen Spendenanfragen mit Vorsicht reagiert werden sollte. Anfragen von unbekannten Personen mit nicht definierbaren Hintergrund sollten nicht erfüllt werden, zudem sollte Abstand zu den Personen eingehalten werden. In den letzten bekanntgewordenen Fällen nutzen die falschen Spendensammler die mitgeführte Liste auf einem Klemmbrett dazu, die Sicht der geschädigten Personen einzuschränken und in das geöffnete Portemonnaie zu greifen. Seriöse Spendensammler können sich mit ihrer Organisation ausweisen und stellen auch andere Spendenmöglichkeiten zur Verfügung.

Leer - Täteraufgriff nach Restauranteinbruch Am 03.12.2021 fiel Einsatzkräften der Polizei Leer gegen 01:30 Uhr in der Reimerstraße eine amtsbekannte männliche Person auf, welche zu dieser Zeit eine auffällige Menge an gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln, sowie alkoholische Getränke, mit sich führte. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass die mitgeführten Lebensmittel aus einer Restaurantküche stammen könnten, weshalb durch weitere Polizeikräfte eine Nachschau an innerörtlichen Restaurants durchgeführt wurde. Dabei erhärtete sich der Verdacht bei Auffinden eines geöffneten Fensters an einem Restaurant in der Innenstadt. Die verdächtige Person wurde weiterer polizeilicher Maßnahmen zugeführt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und eine Spurensuche durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Detern - Schockanrufe

Am 02.12.2021 kam es um 10:30 Uhr und um 11:30 Uhr zu jeweils einem Schockanruf in zwei Haushalten in Detern. In beiden Fällen stellte sich eine unbekannte Person als angeblicher Polizeibeamter vor und behauptete in beiden Fällen, dass die Tochter des Hauses einen tödlichen Unfall verursacht hätte und eine Freilassung nur nach sofortiger Zahlung einer hohen Kaution erfolgen könne. In beiden Fällen haben die Betroffenen reagiert und die Anrufe umgehend beendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass keine Polizeidienststelle, oder andere Amtsträger, Anrufe dieser Art tätigen.

Emden/ BAB 31- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 02.12.2021 kam es um 16:22 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Emden, in Höhe der Anschlussstelle Emden-Ost zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw-Fahrer, welcher nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf dem seitlichen Bereich zum Stehen kam. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Leer fest, dass der Verursacher unter dem Einfluss eines Atemalkoholwertes von 2,34 Promille stand. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell