Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Diebstahl aus Fahrradkorb++Diebstahl aus Einkaufswagen++Ladendiebstahl++Zeugen nach einer Unfallflucht gesucht++Verkehrsunfallflucht++

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Diebstahl aus Fahrradkorb

Am 01.12.2021 kam es gegen 12:40 vor einem Verbrauchermarkt am Neuen Markt zu dem Diebstahl eines Einkaufsbeutels, in welchem sich eine Geldbörse befand. Die Geschädigte, eine 60-jährige Emderin, legte den Einkaufsbeutel im hinteren Korb ihres Fahrrades ab und war darauf kurz abgelenkt. Diesen Moment nutzte eine bislang unbekannte Person aus und entwendete den Beutel. Die in der Geldbörse befindliche EC-Karte wurde kurz darauf für eine unbefugte Geldabhebung benutzt. Der Frau entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Wertsachen immer sicher zu transportieren.

Emden - Diebstahl aus Einkaufswagen

Am 01.12.2021 kam es gegen 14:00 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen auf einem Parkplatz an einem Verbrauchermarkt in der Straße "Am Südbahnhof" zu dem Diebstahl einer Geldbörse, die in einem Einkaufswagen abgelegt wurde. Die Geschädigte, eine 42-jährige Emderin, lud ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug und legte ihre Geldbörse derweil in dem mitgeführten Einkaufswagen ab. Als sie diese Tätigkeit beendet hatte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, in welcher sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und weitere persönlichen Gegenstände befunden hatten. Die Geschädigte konnte keine Hinweise zu einem möglichen Täter geben. Lediglich eine dunkelhaarige, männliche Person, die sich vor dem Geschäft befunden habe, sei ihr kurz aufgefallen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen beim Einkaufen immer sicher und körpernah verstaut werden sollten.

Emden - Ladendiebstahl

Am 01.12.2021 kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt an der Fritz-Reuter-Straße, welcher von einem Mitarbeiter beobachtet wurde. Ein 28-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden wurde beobachtet, als er die Warensicherungen von zwei Elektronikartikeln in einem dreistelligen Warenwert entfernte und die Artikel in seiner Kleidung verstaute. Anschließend wollte er das Geschäft ohne Begleichung des Warenwertes verlassen, woran er gehindert wurde. Die Polizei Emden hat den Vorfall aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Emden - Zeugen nach einer Unfallflucht gesucht Bereits am 25.11.2021 kam es zu einer Beschädigung eines Pkw Mercedes, welcher in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf insgesamt zwei öffentlichen Parkplätzen abgestellt worden war. Daher werden Personen gesucht, die entweder auf dem Parkplatz eines Bauzentrums an der Westfalenstraße in Emden oder auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Hinte an der Gewerbestraße Beobachtungen getätigt haben, die darauf hinweisen, dass es an einer der Örtlichkeiten zu einem Fahrfehler eines anderen Verkehrsteilnehmers gekommen sein könnte, welcher zu der Beschädigung an dem Mercedes geführt hat. Hinweise nimmt die Polizei Emden entgegen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 01.12.2021 kam es um 06:15 Uhr auf der Straße "Am Emsdeicht" zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Motorrollerfahrer. Der 18-jährige Fahrer des Rollers befuhr die o.g. Straße in Richtung Großer Stein, als ihm im dortigen Kurvenbereich ein Pkw-Fahrer entgegenkommt und ihn streift. Dadurch musste der Rollerfahrer seine Fahrspur verlassen und fuhr geradeaus gegen eine dortige Hauswand. Dabei verletzte er sich nicht unerheblich. Der verantwortliche Fahrer des Pkw entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um den Verletzten und die erforderliche Klärung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

