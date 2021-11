POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.11.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Schwerpunktkontrollen Abfalltransporte++Verkehrsunfallflucht++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++Sachbeschädigung an Pkw++Sachbeschädigung an Sportplatz++

BAB 31/ Brinkum - Schwerpunktkontrollen Abfalltransporte

Am 25.11.2021 wurde an der BAB 31 auf dem Rastplatz Brinkum eine Kontrolle des Güter-und Schwerlastverkehrs durchgeführt, bei welcher das Hauptaugenmerk auf Transporte mit Abfällen gelegt wurde. Die ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von Massenabfällen stellt für die produzierenden Gewerbe und die Abfallentsorger einen hohen Kosten- und Arbeitsaufwand dar, woher das Bestreben zum Auffinden einer günstigen Entsorgungsmöglichkeit stammt. Das führt zu internationalen Verbringungen von Abfallstoffen. Die Problematik bei den günstigsten Entsorgungsangeboten stellt sich in der Form dar, dass die umweltrechtlichen Vorschriften nicht eingehalten werden und die Gefahr einer illegalen Beseitigung gegeben ist. Die Autobahnen 31 und 28, im Einzugsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden, sind als Verbringungsroute für Abfälle aufgefallen. Bei der Kontrollaktion, die in grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizei Leer, mit dem Gewerbeaufsichtsämtern Emden und Hildesheim, einem Vertreter des Umweltministeriums, der Verkehrspolizei Groningen und einem Inspektor der niederländischen Abfallbehörde durchgeführt wurde, konnten achtzehn Abfalltransporte in Augenschein genommen werden. Bei sechs Transporten kam es zu abfallrechtlichen Beanstandungen, ein Fahrzeug musste aus Sicherheitsgründen (Bereifung) aus dem Verkehr gezogen werden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 29.11.2021 kam es um 14:05 Uhr auf der Timmeler Straße in Fahrtrichtung Moormerland zu einem Unfallgeschehen, bei welchem der Pkw einer 30-jährigen Leeranerin von einem Metallteil getroffen wurde, welches von einem entgegenkommenden Lkw gefallen war. Bei dem Pkw der betroffenen Frau entstand Sachschaden, das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit. Die Frau blieb unverletzt. Der Verursacher entfernte sich mit einem weiß-blauen Lkw, ohne sich um das Schadensereignis zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am 29.11.2021 kam es in der Zeit von 19:45 bis 19:55 Uhr auf einem Parkplatzgelände an der Ringstraße zu einem Vorfall mit einem 29-jährigen Mann aus Leer, welcher auf dem Gelände randalierte und dabei auch eine Konservendose auf den fahrenden Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Hesel warf. Einem 24-jähriger Mann aus Leer, welcher den Verursacher beruhigen und von weiteren Taten abhalten wollte, wurden von dem 29-jährigen Taten mit einem nicht unerheblichen Übel zu seinem Nachteil angedroht. Zudem äußerte der Verursacher diverse Beleidigungen. Nach den Taten verließ der Täter die Örtlichkeit und wurde von den Geschädigten fußläufig verfolgt. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Leer konnten alle Beteiligten dann im näheren Umfeld antreffen. Bei der Aufnahme der Sachlage wurde festgestellt, dass der 29-jährige Leeraner einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille aufwies und durchgehend aggressives Verhalten zeigte. Daher wurde er zur Vermeidung weiterer Begehungen von Straftaten in Verhinderungsgewahrsam genommen. Die Polizei hat die Anzeigen aufgenommen und prüft noch die Verbindung zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw, welcher zur genannten Tatzeit auf dem Parkplatzgelände geparkt war.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 28.11.2021, 22:00 Uhr bis zum 29.11.2021, 08:00 Uhr kam es an der Ortelsburger Straße zu der Beschädigung eines geparkten Pkw VW, bei welchem derzeit unbekannte Täter die Motorhaube und die Seiten des Fahrzeuges komplett zerkratzten. Zudem brachen die Täter die Zierleiste an der Fahrertür ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Sachbeschädigung an Sportplatz

In der Zeit vom 25.11.2021, 18:00 Uhr bis zum 29.11.2021, 15:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Materialhütte an einer Freizeitsportanlage in der Geibelstraße beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

