Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.11.2021

PI Leer Emden (ots)

++ Widerstand gegen Polizeibeamte + Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln + Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++

Hinte - Widerstand gegen Polizeibeamte

Hinte - Ein 16-Jähriger rief am Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr mehrfach beim Notruf an und gab an, dass er stark alkoholisiert und orientierungslos sei. Die Person flüchtete an der Auricher Straße zunächst fußläufig, konnte jedoch kurz darauf angetroffen werden. Bei Verbringen in den Streifenwagen schubste er eine Beamtin. Weiter schlug und trat mehrfach gezielt nach den eingesetzten Kräften. Verletzt wurde niemand.

Emden - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Emden - Am Samstagabend gegen 21:05 Uhr wurde ein 67-jähriger PKW-Führer auf der Boltentorstraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss von diversen Betäubungsmitteln steht. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde dem 67-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Emden - In der Sonntagnacht gegen 01:50 Uhr wurde in der Boltentorstraße ein 23-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Im Rahmen dieser wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert ist und Teile der amtl. Kennzeichen mit einer Folie abgeklebt waren. Am gleichen Tag um 12:10 Uhr wurde im Eckersweg ein 30-jähriger Mann mit einem nicht versicherten E-Scooter festgestellt. Auch hier wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

