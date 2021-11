Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2021

++Diebstahl eines Rucksacks++

Leer - Diebstahl eines Rucksacks

Am 25.11.2021 kam es in den Nachmittagsstunden zu dem Diebstahl eines Rucksacks, der nach bisherigen Erkenntnissen während einer Busfahrt im Stadtgebiet stattgefunden hat. Eine 81-jährige Frau aus Leer befand sich auf einer Busfahrt zwischen Bahnhof und Weststadt und hatte ihren Rucksack in einen mitgeführten, mit Reißverschluss ausgestatteten, Einkaufstrolli gelegt. Während der Busfahrt bemerkte sie eine männliche Person, welche sich, trotz ausreichend freier Plätze, direkt hinter sie setzte. Als die Geschädigte an ihrem Zielort angekommen war, stellte sie kurz nach Verlassen des Busses fest, dass der Reißverschluss an ihrem Einkaufstrolli geöffnet und der darin befindliche hellbraune kleine Lederrucksack entwendet worden war. Neben einer Anzahl persönlicher Unterlagen, wurde auch ein Bargeldbetrag im zweistelligen Bereich entwendet. Personen, die sich gestern zwischen 15:15 Uhr und 16:20 Uhr in einem Stadtbus zwischen Bahnhof und Weststadt befunden und möglicherweise Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

