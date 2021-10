Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei: Gefälschte Dokumente mutmaßlich zum Aufbau von Scheinidentitäten genutzt

Berlin/Hessen/Sachsen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegen einen vietnamesischen Staatsangehörigen u.a. wegen des Verdachts von gewerbsmäßigen Verschaffen gefälschter Ausweisdokumente nach § 276 Abs. 2 StGB und Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 1 StGB wurden am heutigen Tag, dem 07.10.2021, durch die Bundespolizei fünf Wohnungen in Berlin, Hessen und Sachsen sowie die Geschäftsräume eines Nagelstudios in Kassel durchsucht.

Durch die zeitintensiven und aufwendigen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart seit Juni 2020 konnten mehrere mutmaßliche Dokumentennutzer im Bundesgebiet identifiziert werden.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurden Beweismittel sichergestellt sowie zwei Personen ohne Aufenthaltsdokumente festgestellt.

