POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.11.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss++Gefährdung des Straßenverkehrs++

Jemgum - Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss Am 24.11.2021 wurde der polizeilichen Einsatzleitstelle gegen 17:32 Uhr mitgeteilt, dass auf der Oberfletmer Straße ein Pkw von einer männlichen Person geführt würde, welche augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen würde. Das betreffende Fahrzeug konnte von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Weener angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr zutraf und der 36-jährige aus dem Oldenburgischen Land unter dem Einfluss von 1,43 Promille Alkohol stand. Gegen den Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde der Führerschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Detern - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 24.11.2021 kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Unfall auf der Amdorfer Brücke, welcher von einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin gemeldet wurde. Da der Unfallverursacher sich nach den Angaben der Zeugin bereits einen Abschleppdienst angefordert hatte, vermutete diese einleitende Maßnahmen für eine Verkehrsunfallflucht und informierte die Polizei. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizei Uplengen konnten den betreffenden Pkw noch in der Unfallposition antreffen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 63-jähriger Leeraner die Absicht hatte, die Amdorfer Brücke aus dem Trappenweg kommend in Richtung K 20 zu überqueren. Dabei verfehlte der Mann die Fahrspur der Brücke, rammte die seitliche Warnbake, stieß gegen das dahinter befindliche Brückengeländer und prallte so zurück auf die Brückeneinfahrt, in welcher der beschädigte Wagen liegen blieb. Der Verursacher blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wird die alkoholische Beeinflussung des Mannes mit einem Atemalkoholwert von 1,71 Promille als Unfallursache angesehen. Die Polizei hat gegen den Mann eine Blutprobe angeordnet und den Führerschein einbehalten. Der Mann, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, darf bis auf weiteres keine Kraftfahrtzeuge mehr führen.

