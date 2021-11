Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden zu einer Streikaktion am 24.11.2021

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Streikaktion am 24.11.2021 von 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr an der Jann-Berghaus-Brücke

Wie soeben bekannt wurde, soll es morgen, am Mittwoch den 24.11.2021, erneut zu einer Streikaktion der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) an der Jann-Berghaus-Brücke in Leer kommen. In der Zeit von 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr ist die Brücke weder für den Kraftfahrzeugverkehr noch für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Die Polizei bereitet sich auf Verkehrslenkungsmaßnahmen vor. Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Nahverkehrs zu rechnen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, dies in ihrer Zeitplanung zu berücksichtigen. Nähere Informationen liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor.

