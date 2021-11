Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.11.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person++

Leer - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person Am 22.11.2021 kam es um 16:10 Uhr auf der Straße "Blinke" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Ein 21-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Pkw Opel die Straße "Blinke" in Fahrtrichtung Pferdemarktstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße "Westerende" querte plötzlich ein 81-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Fahrbahn von links kommend und missachtete die Vorfahrt des Pkw-Fahrers. Trotz einer eingeleiteten Bremsung des 21-Jährigen wurde der Fahrradfahrer von dem Pkw frontal erfasst und fiel auf die Fahrbahn. Nach dem Zusammenprall mit dem Pkw wurde der 81-Jährige lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht, wo er am Abend verstarb. Der Fahrer des Pkw blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat eine qualifizierte Unfallaufnahme durchgeführt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

