POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.11.2021

Korrekturmeldung zur gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.11.2021 ++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl aus Handtasche++Ladendiebstahl++

Leer - Korrektur zur gemeinsamen Meldung von Staatsanwaltschaft Aurich und Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.11.2021 Die Herkunft des 21-jährigen Fahrers des Pkw Opel ist nicht Leer, sondern Bunde. Der 81-jährige Beteiligte kam aus Leer.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 22.11.2021 wurde bei der Polizei in Moormerland angezeigt, dass es bereits am 20.11.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, möglicherweise durch ein Rangiermanöver, einen geparkten Pkw Nissan im vorderen linken Fahrzeugbereich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im vierstelligen Bereich zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer oder Moormerland in Verbindung zu setzen.

Leer - Diebstahl aus Handtasche

Am 22.11.2021 kam es in dem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Handtasche. Derzeit unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment, um die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Damenhandtasche zu entwenden und sich unerkannt zu entfernen. Erst im Kassenbereich bemerkte die Geschädigte das Fehlen der Geldbörse, in welcher sich unter anderem ein dreistelliger Geldbetrag befand. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen beim Einkaufen immer besonders sicher transportiert werden sollten. Von einem Abstellen im oder Anhängen an dem Einkaufswagen wird abgeraten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Ladendiebstahl

Am 22.11.2021 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Ludwig-Uhland-Straße. Zwei derzeit unbekannte Männer entnahmen zehn Getränkedosen aus der Auslage und steckten diese in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend wollten die unbekannten Täter das Geschäft mit der Ware verlassen. Eine Kassiererin verhinderte das Vorhaben und konnte die Dosen wieder an sich nehmen. Daraufhin flüchteten die Männer von der Örtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

