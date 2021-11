Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersabach - Farbschmierereien auf Temposchildern, Zeugen gesucht

Oberharmersbach (ots)

Ein Ermittlungsverfahren mussten am vergangenen Wochenende Beamte des Polizeireviers Haslach einleiten, nachdem ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zwei Verkehrszeichen besprühte. In der Talstraße wurden dadurch die Höchstgeschwindigkeiten von "30" Stundenkilometern auf "80" erhöht, sowie bei einem weiteren von "50" auf "150". Mitarbeiter des Bauhofs mussten die Schilder schließlich reinigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 an die Beamten in Haslach.

