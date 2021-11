Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Schmorbrand

Oberkirch (ots)

Der Schmorbrand an einem Bügeleisen hat am Sonntagabend in einem Gebäude der Hauptstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Die schnell angerückten Wehrleute aus Oberkirch und Gaisbach konnten den kurz vor 18:30 Uhr ausgebrochenen Brand löschen und hierdurch eine Ausweitung des Feuers verhindern. Dennoch wurden einige Holzdielen des Fußbodens beschädigt, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden sein dürfte. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

