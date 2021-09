Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Störung der Totenruhe

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben bereits zwischen dem 24. und 29. Juli auf dem Friedhof an der Lingener Straße in Dalum einen Grabstein von seinem Sockel gehoben. Sie stellten ihn im Anschluss so ab, dass die Namen der Verstorbenen nicht mehr zu lesen waren. Strafrechtlich stellt diese Tat eine sogenannte "Störung der Totenruhe" dar. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell