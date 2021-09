Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Spiegelunfall im Kurvenbereich

Osterwald (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Georgsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Kurvenbereich in Höhe des Voestdiek, stießen gegen 7.40 Uhr zwei Autos mit den Spiegeln gegeneinander. Einer der Beteiligten entfernte sich unerlaubt. Zeugen und auch der Verursacher werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeistation Emlichheim (05943)92000 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell