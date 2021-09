Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeuge nach Unfall gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es an der Johannes-Meyer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 18.10 und 18.45 Uhr wurde dabei ein am Straßenrand geparkter weißer VW Up angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, wurde aber von einem Zeugen dabei beobachtet. Dieser hatte den Vorfall in der angrenzenden Apotheke gemeldet, seine Personalien allerdings nicht hinterlassen. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

