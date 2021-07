Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Handtasche beobachtet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.07.2021 gegen 12:30 Uhr beobachte eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Talstraße in Neustadt, wie zwei Frauen sich an der Handtasche einer Kundin zu schaffen machten. Die Handtasche war an den Einkaufswagen gehängt und die Besitzerin am Fahrzeug beschäftigt. Die 38- und 20-jährigen Frauen waren dabei, ca. 20 Euro aus der Handtasche zu stehlen. Die zwei Frauen wurden überprüft und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell