Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Weidenthal (ots)

Am 25.07.2021 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B39 bei Weidenthal zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 55-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Zweiradfahrerin wollte in einer Rechtskurve Fahrtrichtung Neustadt den vor ihr fahrenden Pkw eines 27-jährigen Mannes überholen, als ein Pkw ihr entgegen kam. Sie streifte den Pkw und verletzte sich hierbei am linken Fuß. Da die Motorradfahrerin dem überholten 27-Jährigen vorwirft, die Geschwindigkeit während des Überholvorganges erhöht zu haben, wird weiter ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden an Motorrad und entgegenkommendem Pkw wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell