Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch)Anhänger in Brand geraten

Haßloch (ots)

Was den Brand eines Umzugskartons auf einem Anhänger am Sonntag um 16 Uhr in der Bahnhofstraße auslöste, beschäftigt die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr Haßloch löschte die Flammen und verhinderte so ein Übergreifen auf den Hänger. In dem Karton befanden sich Spielekonsolen und entsprechendes Zubehör. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell