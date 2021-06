Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Mutwillige Sachbeschädigung im Freibad ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, bei einem Einbruch in das Freibadgelände Im Bürgerpark in Bruchhausen-Vilsen einen hohen Schaden hinterlassen. Die Unbekannten überwanden den eingrenzenden Zaun und gelangten so auf das Freibadgelände. Hier zerstörten sie vier Fensterscheiben eines Gebäudes und warfen mehrere Gegenstände ins Wasserbecken. Durch die Gegenstände wurde das Wasser stark verunreinigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, aber es entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

