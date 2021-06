Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflüchtige ohne Führerschein in Rehden - Radfahrerin in Syke leicht verletzt - Verkehrsunfall an Tennisanlage in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Rehden - Unfallflüchtige ohne Führerschein

Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 15.40 Uhr, wie ein Pkw beim Anfahren auf dem ALDI-Parkplatz an der Nienburger Straße frontal gegen die Hauswand des Marktes fuhr und dann vom Unfallort flüchtete. Die Zeugen verständigten die Polizei und teilten ihnen ihre Beobachtungen und das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs mit. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich dann heraus, die 19-jährige Fahrerin ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Sie hatte beim Anfahren auf dem Parkplatz Gas und Bremse verwechselt und war ungebremst gegen die Hauswand gekracht. Der gesamte Schaden wir auf gut 5000 Euro beziffert. Auf die 19-Jährige kommen nun Anzeigen wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Bassum - Unter Drogeneinfluß

Am Sonntag gegen 22.45 Uhr wurde Pkw-Fahrer an der Syker Straße kontrolliert, der offensichtlich unter dem Einfluß von Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Einen Führerschein konnte der 28-Jährige auch nicht vorzeigen. Bei der Polizei in Syke wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Nutzung eines Kraftfahrzeuges untersagt.

Syke - Radfahrerin verletzt

An der Herrlichkeit / Ecke Hachedamm wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr eine 75-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin kam aus dem Hachedamm und wollte nach rechts auf die B6 einbiegen. Dabei übersah sie die Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg in Fahrtrichtung Barrien fuhr. Durch die Kollision stürzte die Fahrrad-Fahrerin und verletzte sich leicht.

Stuhr - Verkehrsunfall auf Tennisanlage

Am gestrigen Sonntag ereignete sich gegen 12.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Birkenstraße, auf Höhe der dort befindlichen Tennisanlage. Ein 30-jähriger Stuhrer beabsichtigte auf dem Parkplatz der Tennisanlage mit einem VW Golf zu Wenden und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach die Umzäunung der Tennisplätze und kam schließlich auf einem der Plätze zum Stehen. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ferner war der Fahrer des Golf nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 30-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

