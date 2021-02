Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfallflucht

Metelen (ots)

An der Industriestraße ist ein blauer 3er BMW Kombi erheblich beschädigt worden. Der Fahrer des Wagens parkte den BMW am Donnerstag (18.02.) gegen 05.30 Uhr auf dem Parkstreifen zwischen den Firmen K & R und Marpert. Als er gegen 16.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte der den Schaden fest. Vermutlich ist der BMW durch einen rangierenden LKW oder dessen Ladung beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

