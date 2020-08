Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200811 - 0803 Frankfurt-Sossenheim: 52-jährige Frau mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 52-jährige Frau wurde am Montag, den 10. August 2020, gegen 21.40 Uhr, in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schaumburger Straße durch mehrere Messerstiche verletzt.

Die 52-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Zu dem genannten Zeitpunkt war der getrennt von ihr lebende 44-jährige Ehemann bei ihr erschienen und es kam, wie bereits mehrfach in der Vergangenheit, zu einem Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verletzte er die 52-Jährige mit einem Messer.

Schließlich flüchtete er vom Tatort, kehrte jedoch einige Stunden später zurück und wurde widerstandslos festgenommen.

