Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200809 - 0800 Frankfurt-Frankfurter Berg: Wertsachen geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Mehrere jugendliche Täter haben am Samstag, den 08.08.2020, gegen 03:15 Uhr, einen 18-Jährigen im Stadtteil Frankfurt Berg ausgeraubt und verletzt.

Der Geschädigte hielt sich zur genannten Zeit mit einem Bekannten vor einer Bar im Berkersheimer Weg auf und kam dort mit einer ihm unbekannten Gruppe ins Gespräch. Zusammen konsumierten sie Alkohol. Im weiteren Verlauf unterhielt sich der Bekannte des Geschädigten in türkischer Sprache mit der Gruppe. Unvermittelt sei dieser jedoch aufgesprungen und geflüchtet. Der 18-Jährige versuchte daraufhin ebenfalls die Flucht zu ergreifen. Die Gruppe holte ihn jedoch ein und hielt ihn fest. Einer aus der Gruppe sprühte ihm dann Pfefferspray ins Gesicht, ein weiterer schlug ihn mit einer Glasflasche auf den Kopf. Während er weiter mit Faustschlägen und Tritten attackiert wurde, klaute ihm einer der Angreifer das Handy und das Portemonnaie. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte 18-Jährige kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die jugendlichen Täter, 5 bis 8 Personen, sollen zwischen 17 und 22 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt und / oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 zu melden.

