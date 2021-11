Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden

Leer (ots)

++ Einbruch in Wohnhaus + Fahren ohne Fahrerlaubnis + Trunkenheit im Verkehr + Entfernen von Unfallörtlichkeit + Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Leer - Einbruch in Wohnhaus

Leer - Nach einem halben Jahr kehrte der Hausbesitzer in sein Haus an der Deichstraße zurück und stellte fest, dass diverses Mobiliar sowie Elektrogeräte entwendet wurden. Da Objekt schien über den Zeitraum bewohnt gewesen zu sein. Durch wen ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Ein 30-Jähriger führte am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr auf der Kreisstraße einen PKW ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein ihm Rahmen der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Leer - Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem PKW die Straße Westerende, obwohl er unter einem Alkoholeinfluss von 1,37 Promille stand. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Krummhörn - Entfernen von Unfallörtlichkeit

Krummhörn - Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 33-jähriger Fahrzeugführer am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr. Er kam in einer Linkskurve auf der Straße Neuer Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW-Führer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch zeitnah im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Die Durchführung einer Blutentnahme erfolgte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Leer - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am späten Freitagabend gegen 21:00 Uhr führte ein 51-Jähriger seinen PKW auf der Bremer Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC, woraufhin der Konsum am Vortag eingeräumt wurde. Eine Blutentnahme wurde entnommen.

