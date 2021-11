Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.11.2021

++Mann entblößt sich vor Mädchen++Körperverletzung - Zeugin gesucht++Katalysator entwendet++Vandalismus in Bunde++Eigentümer eines Rings gesucht (Foto)++Pkw brennt nach Verkehrsunfall vollständig aus++Verkehrsunfallflucht++

Emden - Mann entblößt sich vor Mädchen

Am gestrigen Tag kam es gegen 16:25 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung in der Straße Zwischen Beiden Sielen. Ein noch unbekannter Mann trat in Höhe eines Schnellrestaurants an eine 12-Jährige heran und entblößte sein Geschlechtsteil. Anschließend zog der Mann seine Hose wieder hoch und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kurze graue Haare, grauer Bart, schwarze Jacke, Mütze. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Körperverletzung - Zeugin gesucht!

Am Freitagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung in einem Verbrauchermarkt in der Neutorstraße. Ein 29-jähriger Mann aus Emden hatte beobachtet, dass zwei unbekannte Männer eine Frau anpöbelten und diese sich offensichtlich durch die Männer belästigt fühlte. Der Emder kam der Frau zu Hilfe, worauf die unbekannten Männer von ihr abließen und sich in Richtung Ausgang begaben. Plötzlich kehrte einer der Männer um und schlug dem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich in Richtung Delft. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide etwa 175 bis 185 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Täter: schwarze Jacke und Glatze. Begleitperson: weiße Jacke und kurze blonde Haare. Die Polizei in Emden sucht Zeugen des Vorfalles und bittet die Frau, welche im Vorfeld belästigt worden war, um Kontaktaufnahme mit der Dienststelle.

Weener - Katalysator entwendet

In dem Zeitraum vom 26.11.2021 bis zum 28.11.2021 kam es in der Straße Am Bahnhof zu einem Diebstahl eines Katalysators. Dieser wurde offenbar von einem geparkten Pkw VW Lupo abgebaut und entwendet. Die Polizei in Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Bunde - Vandalismus

In der Nacht vom 27.11.2021 auf den 28.11.2021 kam es im Leege Weg und in der Weenerstraße zu zwei Fällen von Vandalismus. Im Leege Weg beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Gräber auf einem Friedhof, indem die Grabsteine umgeworfen wurden. In unmittelbarer Nähe wurden in der Weenerstraße zudem Verkehrsschilder herausgerissen. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Polizei sucht Eigentümer eines Rings (Foto)

Bereits im März 2021 wurde der Polizei in Leer ein hochwertiger Fingerring in gold/silber übergeben, dessen Eigentümer trotz intensiver Ermittlungen bisher nicht bekannt ist. Auch ist unklar, ob der Ring verloren wurde oder dem Eigentümer entwendet wurde. Die Polizei in Leer bittet um Hinweise.

Filsum - Pkw brennt nach Verkehrsunfall vollständig aus

Bereits am Freitag kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Leeraner Straße zwischen Nortmoor und Filsum. Ein 39-jähriger Mann aus Brinkum befuhr mit seinem Pkw Dacia die Leeraner Straße aus Nortmoor kommend in Richtung Filsum. In einer Linkskurve geriet er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser touchierte einen Leitpfosten und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Pkw fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Der 39-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Bereits in dem Zeitraum vom 24.11.2021, 06:00 Uhr, bis zum 25.11.2021, 08:00 Uhr, kam es im Sielgang zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten grauen Pkw Hyundai im Bereich des Kotflügels hinten rechts und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

