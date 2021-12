Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 01.12.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Trunkenheit im Straßenverkehr++Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs++Verkehrsunfallflucht++

Weener - Räuberischer Diebstahl

Am 30.11.2021 kam es um 20:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der "Neue Feldstraße" zu einem Diebstahl durch einen 23-jährigen Mann aus Weener, welcher versuchte, sich durch den Einsatz von körperlicher Gewalt im Besitz des entwendeten Diebesgutes in Form eines Elektronikartikels zu halten, nachdem Mitarbeiter des Geschäftes ihn zurückhalten wollten. Dabei erlitt ein 57-jähriger Mitarbeiter eine Schürfwunde an der Stirn. Durch die Abwehraktion verlor der Täter jedoch seinen Rucksack mit dem Diebesgut und seinem Ausweis und flüchtete anschließend aus dem Geschäft. Während alarmierte Kräfte der Polizei Weener den Sachverhalt am Tatort aufnahmen, konnte eine weitere Funkstreifenbesatzung den Flüchtenden im Nahbereich stellen. Bei der Tatausführung stand der Mann, der aufgrund der Beweislage die Tatbegehung einräumte, unter dem Einfluss von 0,9 Promille Alkohol. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Bunde - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 01.12.2021 wurde gegen 02:12 Uhr durch Kräfte der Autobahnpolizei Leer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle die Überprüfung der Fahrerin eines Pkw auf der Boenster Hauptstraße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 26-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille aufwies. Zudem bestand der Verdacht eines Mischkonsums mit Betäubungsmitteln. Die Frau, welcher eine Blutprobe entnommen wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn- Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs Am 30.11.2021 kam es um 21:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein alleinbeteiligter 34-jähriger Mann aus dem Emsland auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Langholt mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam, sich mehrfach überschlug und in einem angrenzenden Garten liegen blieb. Bei dem Unfall wurde der 34-jährige, welcher einen Atemalkoholwert von 1,87 Promille aufwies, nach bisherigen Erkenntnissen leichtverletzt und zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. An dem mitgeführten Pkw entstand Totalschaden. Gegen den Verursacher wurden weitere polizeiliche Maßnahmen, wie die Sicherstellung des Führerscheines und Entnahme einer Blutprobe, eingeleitet. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Detern - Verkehrsunfallflucht

Am 30.11.2021 kam es um 15:25 Uhr auf der von-Glan-Straße zu einem Verkehrsereignis, bei welchem ein 20-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw-Fahrer geschnitten wurde und daraufhin zu Fall kam. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem schwarzen Pkw BMW zur genannten Zeit von der Burgstraße in die von Glan-Str. und schnitt dort im Einmündungsbereich die Fahrbahn des entgegenkommenden Fahrradfahrers. Durch dieses Fahrmanöver stürzte der 20-jährige mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem beteiligten Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Moormerland zu wenden.

