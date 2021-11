Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nur wenige Geschwindigkeitsverstöße auf der HTS -#polsiwi

Siegen-Mitte / Siegen-Geisweid (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde hat am Mittwoch und Donnerstag (17. + 18.11.2021) Geschwindigkeitskontrollen auf der HTS im Bereich des Geisweider Klärwerks und im Bereich AS Siegen-Mitte/Freudenberger Straße durchgeführt.

Am Mittwoch stellte die Polizei in 4 Stunden vormittags/mittags insgesamt 158 Verstöße fest. Davon waren sieben Fahrzeuge so schnell, dass ein Verwarnungsgeld nicht mehr ausreichte, sondern eine Ordnungswidrigkeitenanzeige die Folge war. Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer aus Dillenburg. Statt erlaubter 80 km/h war der VW mit 124 km/h geblitzt worden.

Noch schneller war allerdings ein Audi am Donnerstagnachmittag/-abend im Bereich des Geisweider Klärwerkes unterwegs. Die Radarmessung ergab eine Geschwindigkeit von 187 km/h - 100 km/ h sind hier erlaubt.

Der neue Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte vor.

Insgesamt waren innerhalb von über vier Stunden aber nur 64 Fahrzeuge zu schnell (davon zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen). Eine so niedrige Zahl an Geschwindigkeitsverstößen auf der HTS gab es schon lange nicht mehr. Im Oktober z.B. waren es innerhalb von vier Stunden zur gleichen Tageszeit noch 581 Verstöße, davon 105 Ordnungswidrigkeiten und sechs Fahrverbote.

Inwiefern die verschärften Sanktionen Wirkung zeigen, gilt es in der nächsten Zeit weiter zu beobachten. Trotz alledem und mit Hinblick auf die immer noch festgestellten hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen weist die Polizei darauf hin, dass Geschwindigkeit die Hauptunfallursache Nummer 1 bei den schwerwiegenden Verkehrsunfällen ist.

