Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Taschendiebe im Kreisgebiet unterwegs #polsiwi

Kreis Siegen- Wittgenstein/ Erndtebrück (ots)

Seit Anfang November verzeichnet die Kreispolizeibehörde vermehrt Taschendiebstähle in Lebensmittelmärkten/ Discountern. Erst kürzlich ist es zu einem weiteren Fall in Erndtebrück gekommen. Am Dienstagmittag (16.11.2021) ist einer 69-jährigen Frau zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr die Geldbörse, aus einer im Einkaufswagen mitgeführten Handtasche, in einem Lebensmittelmarkt im Mühlenweg in Erndtebrück entwendet worden. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der 02751- 909-0. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, keine Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände unbeobachtet in Einkaufswagen liegen zu lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell