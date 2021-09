Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Exhibitionisten

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am frühen Donnerstagabend, 23. September, in Bochum sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.

Gegen 16.30 Uhr befand sich eine 58-jährige Frau mit ihrem Hund im Waldgelände in Riemke im Bereich der Bleckstraße. Plötzlich trat ein Mann aus dem Gebüsch, ließ seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt:

Europäischer Phänotyp, circa 20 bis 30 Jahre alte, dunkles Haar, Brillenträger. Er soll ein langärmliges, blaues Oberteil und eine beigefarbene Hose getragen haben.

Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4120 (außerhalb der Bürodienstzeit unter -4441) entgegen.

