Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Einbrüche im Bereich Burbach -#polsiwi

Burbach / Burbach-Wahlbach (ots)

Im Bereich Burbach kam es von Dienstag (16.11.2021) auf Mittwoch (17.11.2021) zu insgesamt vier Einbrüchen.

In Burbach in der Straße Marktplatz drangen unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 09:55 Uhr in die Räumlichkeiten eines Spezialitätengeschäfts ein. Sie öffneten gewaltsam die Ladentür und entwendeten einen Festplattenrekorder. Nur ein paar Meter weiter versuchten Eindringlinge das Rolltor vor einer Kneipeneingangstür zu öffnen. Dies gelang nicht bzw. die Täter ließen von ihrem Handeln ab, so dass es bei einem Einbruchversuch blieb. Die Tatzeit lag hier zwischen 18:00 Uhr (Dienstag) und 16:00 Uhr (Mittwoch).

Zwei weitere Taten gab es in Burbach-Wahlbach in der dortigen Brückenstraße. Zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in einen Kindergarten ein. Im Gebäude wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Letztlich erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit einem niedrigen Geldbetrag. An der gegenüberliegenden Grundschule versuchte man die Haupteingangstür gewaltsam zu öffnen. Hier gelangten die Täter nicht in das Gebäude und es blieb bei einem Einbruchversuch.

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

