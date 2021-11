Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Langfinger haben es auf Lebensmittel abgesehen #polsiwi

Kreuztal (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag (13.11.2021) auf Sonntag haben sich Diebe unberechtigt Zutritt zu einem Kühlhaus einer Gaststätte an der Hagener Straße in Kreuztal verschafft. Das Kühlhaus befindet sich im Außenbereich der Gaststätte. Die unbekannten Täter entwendeten größere Mengen Lebensmittel im Wert von ca. 500 Euro.

In der Nacht von Montag (15.11.2021) auf Dienstag erbeuteten unbekannte Täter erneut Lebensmittel. Ziel war in diesem Fall ein Imbiss an der Hagener Straße in Kreuztal. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster unberechtigt Zutritt ins Innere. Anschließend klauten sie Lebensmittel im Wert von rund 400 Euro. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

