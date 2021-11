Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe durchwühlten mehrere PKW -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am späten Montagabend (15.11.2021) kurz vor Mitternacht (23:55 Uhr) alarmierte ein 28-Jähriger die Polizei. Zuvor hatte er gesehen, wie zwei Personen sich im Bereich der Grabettstraße an einem geparkten Ford Fiesta zu schaffen machten. Dabei öffneten sie mehrere Fahrzeugtüren und durchsuchten offenbar das Wageninnere. Als sie bemerkten, dass der Zeuge sie beobachtete, verließen die beiden fußläufig ohne Hast den Bereich. Die Polizeibeamten stellten kurz darauf fest, dass die Verdächtigen offenbar mindestens sechs unverschlossenen PKW in der Grabettstraße geöffnet und durchsucht hatten.

Was die Täter möglicherweise entwendet haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt abschließend noch nicht gesagt werden. Bislang liegt nur eine vage Beschreibung der Personen vor. Sie waren vermutlich beide dunkel gekleidet. Eine Person soll männlich gewesen sein und ein dunkelfarbenen Kapuzenpulli getragen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

