Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zur Pressemeldung "Zwei Einbrüche am Wochenende" vom 08.11.2021 -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung "Zwei Einbrüche am Wochenende" vom 08.11.2021 -#polsiwi

https://urldefense.com/v3/__http://presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5067341__;!!CDEAlwT0NrXt4OelCOfxs2xJ_dQ7U9AwkbIcE2Y3!7SQxuQB0dhHVPs_GZsz2PgWQcJVXGGlyv2MZtmuoKgc8a6c0htT6lB3G-CoPrT5TFOY_etJ1$

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Einbruch in die Büroräume der Fleischerei an der Eiserntalstraße führten zu einem verdächtigen PKW. In der Tatnacht (07. auf 08.11.2021) befand sich gegen 02:12 Uhr ein auffälliger roter Audi Sportback (4-türig) mit schwarzem Glasdach auf dem Gelände. Der Wagen fuhr ohne Licht vom Gelände herunter. Anschließend bewegte er sich auf der Eiserntalstraße in Richtung Eisern weiter. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug unter der Telefonnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell