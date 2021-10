Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigte ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Gronau mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete jeweils. Bekannt sind Unfälle auf der Vereinsstraße und der Kaiserstiege. Weitere Unfallorte sind möglich, die fragliche Zeit liegt zwischen 00.00 Uhr und 01.15 Uhr. Da an einer Unfallstelle das Kennzeichen vom Pkw des Unfallflüchtigen zurück blieb, konnte der 29-Jährige ermittelt werden. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der graue Opel Vectra Kombi des Beschuldigten wurde sichergestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell